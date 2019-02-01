AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Venezualla'daki olaylara karşı Türkiye'nin tavrına ilişkin ABD'deki açıklamalar) İsimsiz olarak haberler çıkıyor. Kulis haberleri. biz bunlara tebellüğ etmeyiz. Biz bu mesajı almayız. Biz asıl hayal kırıklığına uğruyoruz. Dün

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