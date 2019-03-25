AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Türkiye olarak sonuna kadar bu kararın karşısında olacağımızdan kimse kuşku duymasın. Başkan Trump'ın attığı o imza gayrimeşru bir karardır."
25 Mart 2019 Pazartesi 20:05
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