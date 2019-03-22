AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Trump'ın Golan Tepeleri'ne ilişkin açıklaması) Daha önce de Kudüs'le ilgili yaptı bunu. 'Kudüs İsrail'in başkentidir' dedi. Halbuki bütün dünya, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin varlığını savunuyor. Sen sadec

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