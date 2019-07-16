AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Nijerya’da kaçırılan Türk gemicilere ilişkin “Takip ediyoruz. Dışişleri Bakanlığı ve istihbarat birimleri çalışıyor. Yürütülen operasyonların selameti açısından ayrıntılı bilgi veremeyeceğim. Ayrıntılı bir şekilde olayın üzeri AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Nijerya’da kaçırılan Türk gemicilere ilişkin “Takip ediyoruz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Nijerya’da kaçırılan Türk gemicilere ilişkin “Takip ediyoruz. Dışişleri Bakanlığı ve istihbarat birimleri çalışıyor. Yürütülen operasyonların selameti açısından ayrıntılı bilgi veremeyeceğim. Ayrıntılı bir şekilde olayın üzerinde yoğunlaştık” dedi.

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