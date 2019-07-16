AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Nijerya’da kaçırılan Türk gemicilere ilişkin “Takip ediyoruz. Dışişleri Bakanlığı ve istihbarat birimleri çalışıyor. Yürütülen operasyonların selameti açısından ayrıntılı bilgi veremeyeceğim. Ayrıntılı bir şekilde olayın üzeri
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Nijerya’da kaçırılan Türk gemicilere ilişkin “Takip ediyoruz.16 Temmuz 2019 Salı 15:14
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Nijerya’da kaçırılan Türk gemicilere ilişkin “Takip ediyoruz. Dışişleri Bakanlığı ve istihbarat birimleri çalışıyor. Yürütülen operasyonların selameti açısından ayrıntılı bilgi veremeyeceğim. Ayrıntılı bir şekilde olayın üzerinde yoğunlaştık” dedi.
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