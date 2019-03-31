AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Malatya'daki seçim kavgası) Türkiye'nin her tarafındaki kardeşlerimiz, vatandaşlarımız, lütfen bu şekilde, böyle çatışma çıkaracak kavga ya da benzeri olaylara sebebiyet verecek olaylardan uzak duralım. Herhangi bir şekilde

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