AK Parti'den erken seçim açıklaması!

AK Parti MKYK devam ederken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor. Sözcü Çelik, "Erken seçim diye bir şey yok. Seçimler bitti. Türkiye'de patron vatandaştır. Vatandaşımızın beklentisi reformlarının yapılması, etrafımızdaki sorunların çözülmesi. Dolayısıyla erken seçim gündemimizde yok. Bütün siyasilerin patronu vatandaştır, onlar ne derse o olur" dedi.

AK Parti MKYK devam ederken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı.

Sözcü Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Hak edilmiş bir demokrasiye sahibiz. Her türlü tartışma olabilir ama demokrasimizi terör örgütü unsurlardan, her türlü tehditten korumak gibi bir vazifemiz vardır. Bunun da en iyi yolu demokrasiyi ve hukuk devletini geliştirmektir. Fiziki saldırılara da cevap vermektir.

Diyarbakır'daki evlat nöbeti

Diyarbakır'daki annelerin çocuklarına kavuşmak için başlattıkları vicdan eylemi var. Kendilerini bir kez daha selamlıyoruz, annelerin ellerinden öpüyoruz. Türkiye'de en ufak gelişmelere geniş geniş yer veren bazı yabancı basın yayın organlarının annelerin ortaya koyduğu duyarlı duruşa sessiz kalması dikkat çekicidir. Vicdanı duyuş ve duruş göstermesi gerekenlerin hükümeti ve devleti suçlamaya girmeleri bu asil duruşa gölge düşürücü bir yaklaşımdır.

Yargı reformu paketi

Reform dönemi askerlik kanunu ile başladı. Askerlik kanunu Cumhuriyetin kuruluşunda mevzuatı oluşmuştu. Toplumdan, vatandaşlarımızdan, genç kardeşlerimizden gelen istekler doğrultusunda kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Sosyolojik gerçeklere uygun bir düzenleme yapıldı.

Yargı Reformu Stratejisi, AK Parti'nin kesintisiz reform anlayışını ortaya koymaktadır. Bunların hepsi milletimizin ihtiyaçları için, sokaktaki vatandaşımızın yargıyla ilişkisinde adaletin yükselmesi için ortaya konulan yaklaşımlardır. Demokrasi, insan hakları, adalet taleplerini dikkate alan, onların merkezlerinde şekillenen reform anlayışı olacaktır.

İfade özgürlüğü, savunma hakkıyla ilgili son derece şeffaf ve kapsayıcı yaklaşım ortaya koyuyor. Uygulamadaki alternatif çözüm yolları da gündeme gelecektir. Caydırıcılık yeni infaz gibi konular ele alınacaktır. Kesintisiz reform anlayışımızın ikinci adımıdır.

Ankara'da Suriye zirvesi

Üçlü zirveden çok önemli bir ortak bildiri yayınlandı. Özellikle burada iç savaşın çıkmasından sonra terörle mücadele kisvesiyle yeni unsurlar ortaya çıktı. Bunlar YPG-PYD'nin fiili durumdur. 3 lider de ayrılıkçı gündeme karşı çıkmıştır.

Bölge için çözüm üretmek önemli. Soçi muhtırasını rejim defalarca ihlal etti. Bir sürü göç oldu, 600 binin üzerinde insan yerinden edildi.

Burada esas mesele insancıl hukuk çerçevesinde insanlar için kötü durumların ortaya çıkmamasıdır. Önemli olan mülteciler için çözüm üretmektir.

Zirve kapsamında BM Güvenlik Konseyi tarafından terörist olarak tanımlanan DEAŞ, Nusra gibi örgütlere karşı ortak tutumun altının çizilmesi önemlidir.

İnsanlara ülkenize dönün demek kolay. Avrupa'nın yaptığı gibi insanları ahlak dışı ölüme terk etmek gibi ahlak dışı uygulamalar Türkiye'nin benimseyeceği politikalar değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız Suriye'de güvenli bölge kurulmasını önermişti. Türkiye'yi de aşan, Avrupa'yı da etkileyen sonuçlar doğurmaya başlayınca sesler yükselmeye başladı.

Birincisi Cenevre ve Astana sürecinde konuyla ilgili olanların tamamıyla temas halindedir. En önemlisi milli çıkarlarından, güvenliğinden asla taviz vermeyeceğinin altını çizmiştir. Siyasi çözüm ajandasını güçlü tutmuştur. Anayasa Komitesi'nin kurulmasıyla ilgili olarak herhangi bir pürüz kalmamıştır.

ABD ilişkileri

Türkiye güvenli olarak önüne bir tablo gelmezse bununla ilgili olarak bir iki hafta içinde atacaktır. Türkiye tabii ki müttefikleriyle beraber bu işleri yapmak istiyor. Bu mümkün olmadığı durumlarda egemen ve kudretli bir devlet olarak kendi halkının, bölge halkının çıkarlarını koruyacak kapasiteye sahiptir.

Sayın Cumhurbaşkanımızla sayın Trump arasında aradaki ticaret hacmi revize edildi. 100 miyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak için somut bir yol haritası çıkmış olmuştur. Türkiye NATO içerisinde taahhütlerini en üst düzeyde yerine getiren ülkedir.

Suudi Arabistan'ın Aramco petrol tesislerine yapılan saldırıları doğru bulmuyoruz ve kınıyoruz.

(İsrail'deki işgal tartışmaları) İşgal, bir çözüm politikası değildir. İşgal, Batı Şeria'nın ya da Ürdün Vadisi'nin işgali gibi yaklaşımlar, herkesin güvenliğini tehlikeye atacak, bütün barış süreçlerini sabote edecek bir yaklaşımdır. Dünyanın iki devletli çözümün altını çizerek, daha güçlü bir mesaj vermesi gerekmektedir.

Erken seçim iddiaları

Erken seçim diye bir şey yok. Seçimler bitti. Türkiye'de patron vatandaştır. Vatandaşımızın beklentisi reformlarının yapılması, etrafımızdaki sorunların çözülmesi. Dolayısıyla erken seçim gündemimizde yok. Bütün siyasilerin patronu vatandaştır, onlar ne derse o olur.

Temel Beyin bahsettiği ayrıntı var. Daha sonra yaptığı açıklamada Esed ile değil Suriye ile konuşulmalı dedi. Buradaki tavrımız bellidir. Sanki Suriye devlet aygıtı çok pozitif davranıyor tek mesele Türkiye'nin görüşmemesiymiş gibi bir tablo ortaya konuyor. Bu rejimlerin birtakım reformlar yapmasıyla ilgili olarak sayın Cumhurbaşkanımız büyük gayretler ortaya koydu. Hatta bunlar kısmen de başlamıştı.

Rejimin kendi halkına karşı silah kullanması, kimyasal silah kullanması affedilmez bir suç olan kimyasal silah kullanması sanki hiç olmadı da sorun Türkiye'nin görüşmemesi gibi konuluyor. Bütün bu tablonun sorumlusunda bir değişiklik yokken niçin Türkiye Cumhuriyeti'ne tavır değişikliği tavsiye ediyorsunuz. Daha fazla insan zarar görmesin diye istihbarat ve askeri temaslar olabilir.