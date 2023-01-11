AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş sözler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye ve dünya gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapıyor. Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"TSK'nın komuta kademesine saldırarak sınırı aştı. Demokraside hakaret kabul edilmez.

Kılıçdaroğlu'nun dünkü sözlerini alt alta yazsalardı ve deselerdi ki Yunanistan'daki bir parti başkanı TSK komuta kademesine bunları söyledi. O zaman herkes diyecekti ki: Yunanistan'da bir siyasetçi TSK'nın komuta kademesine karşı bu çirkin sözleri söylemiş. Buna herkes inanırdı. Yunan siyasetçiler bu dili kullanıyor. Ama Türkiye'de dile getirilmesi vahimdir.

Bir milletvekili Türk ordusuna 'satıldı' dediği zaman Kılıçdaroğlu'ndan herhangi bir eleştiri gelmedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını şiddetle kınıyoruz. Bütün sözlerini milletimizin takdirine sunuyoruz. Bir kere daha terörle mücadeleden tutun, dünyanın çeşitli yerlerinde ortaya koyduğu barış misyonlarıyla, istiklal mücadelesinden sonra Cumhuriyet döneminin sahadaki en yoğun faaliyetlerini ortaya koyan Silahlı Kuvvetlerimize teşekkür ediyoruz.

Terör örgütlerine söyleyemediğiniz sözleri Türk Silahlı Kuvvetlerine söylüyorsunuz. Bunun sebebinin ne olduğunu herkes biliyor.

6 LİDERE EŞİT İMZA YETKİSİ TARTIŞMASI

Geçiş döneminde altılı masanın kendi kafalarındaki atanmış Cumhurbaşkanı'nın bu kişilere soru sormadan hareket edemeyeceğini açıklaması, şimdiden belirlenmemiş adayın belirlendiği takdirde etkisiz eleman olarak nitelendirileceğini gösteriyor.

ŞAM İLE YENİ GÖRÜŞME NE ZAMAN?

Dışişleri Bakanlarının görüşmesi geç bir tarihe kalmayacak, takvim net değil.

CHP'Lİ DANIŞMANIN RÖPORTAJINDA TÜRK BAYRAKLARININ KALDIRILMASI

CHP yönetiminin vermesi gereken cevap, federasyon konusunda ne diyorlar? Devletin yeniden kurulması gibi sözler karşısında yaklaşımları nedir? Oradan o bayrağın kaldırılmasının bir manası var. Hiçbir şekilde affedilmemesi gerekiyor. Bayrak, CHP'ye gönül veren vatandaşlarımızın da son derece hassas olduğu bir konudur. Milletimizin tamamı açısından da kabul edilemez bir durumdur. Sayın Kılıçdaroğlu, TSK komuta kademesine saldıracağına önce bu konularda açıklama yapsın."

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