AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuşuyor...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmalarından satır başları:

Üzücü bir haber Azerbaycan'dan geldi, orada da şehitlerimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.

Geçtiğimiz hafta sonu Cumhurbaşkanımız engelli kardeşlerimizle bir araya geldiler. Buradaki mesajlar Türkiye'deki devrimi göstermektedir. Yine engelli kardeşlerimize dönük olarak altı çizili şekilde pozitif ayrımcılık yürürlüğe konulmuştur. Dünyada ilk defa engelliler için merkezi bir sınav yürürlüğe konulmuştur. Engelli vatandaşlarımızın mücadele hikayeleri bütün Türkiye'nin hikayesidir. 3 Aralık'ta engelli öğretmen ataması yapılacak. Bütün bu yaklaşımları bir yardım değil, hak olarak görüyoruz.

Değerli arkadaşlarım bugün Adalet Bakanımız açıkladı. Yeni mahkemeler yürürlüğe girecek.

Başkan Erdoğan'ın Katar ziyareti

Tabi son aylardaki trafiği iyi takip edersek Sayın Cumhurbaşkanımız, çok geniş bir çerçevede bir dış politika etkinliği gerçekleştiriyor. Körfez ile yeni sayfaların açılması ve başka ülkelerle de bu sayfaların açılacak olması dış politikada derinleşmenin, ve bazı sorunların yeni aşamalarda çözüme kavuşmasıdır.

Pandemi döneminde bir daha ortaya çıktı ki alt yapımızı kimsenin itemeyeceğini bir kere daha gösterdi. Son derece önemli projeler düğüm noktasıdır. Yakın zamanda Cumhurbaşkanımızın Katar ziyaretiyle birlikte yoğun dış politika görüşmeleri devam edecek.

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