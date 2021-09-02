AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuşuyor...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor...

Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları:

Acı kayıplarımız var. Ferhan Şensoy'u kaybettik, rahmet diliyoruz. Yine çok kıymetli ses sanatçımız İnci Çayırlı'nın vefat ettiğini öğrendik.

Çok ciddi felaketlerle karşı karşıya kaldık. Sahadaki tüm arkadaşlarımıza bir kere daha teşekkürlerimizi iletiyoruz. Son olarak 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Filenin Sultanları yarı finale yükseldi, hepsini tebrik ediyoruz.

Çok net "göçmen" mesajı

Kuşkusuz Türkiye tüm dünyanın gözü önünde insanların katledilmesine göz yumacak bir ülke değildir. Bunun yanı sıra tüm dünyanın şunu bilmesi gerekiyor; dünyanın gözü önünde mültecilere sahip çıkma görevini tek başına Türkiye üstleniyor. Bundan sonra Türkiye'nin bir göçmen daha alacak durumu yoktur. Biz bunu çok çeşitli defalar muhataplarımıza ifade etmişizdir.

Ama hiç kimse Türkiye bir tane daha mülteci alacak şeklinde düşünmemelidir. Bu yaptıkları fevkelade yanlış olur.

"Herkes elini taşın altına koymalıdır"

Suriye için önerilen model güvenli bölgenin, uçuşa yasak bölgenin oluşturulmasıydı. Cumhurbşakanımız çok ısrar etti ama buna yanaşmayanlar göç sorununun ortaya çıktığını gördü. Afganistan'daki kaos devam ederse göç dalgası büyüyecektir. Herkes Afgan göçünü önlemek için elini taşın altına koymalıdır.

Mülteci baskını Afganistan'ın içinde durdurulmalı.

Ayrıntılar geliyor...