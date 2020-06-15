AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuşuyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''Terör hedefleri başarılı bir şekilde imha edildi'' açıklamasında bulundu.
Ayrıntılar geliyor...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''Terör hedefleri başarılı bir şekilde imha edildi'' açıklamasında bulundu.
Ayrıntılar geliyor...
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