AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "İstikrarlı bir AB, demokrasiye bağlı bir AB ve çifte standarttan uzak bir AB, her zaman Türkiye'nin çıkarları için iyidir ama son zamanlarda maalesef bu tablodan giderek uzaklaşıyorlar."

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