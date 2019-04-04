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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hiçbir yabancı devletin herhangi bir organı ya da açıklaması, Türkiye’deki seçim sürecinin sonuçlarının meşruiyetinin kaynağı değildir. YSK, dünyadaki pek çok demokratik ülkeye model olabilecek mekanizmalara sahiptir. Gururlu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hiçbir yabancı devletin herhangi bir organı ya da açıklaması, Türkiye’deki seçim sürecinin sonuçlarının meşruiyetinin kaynağı değildir.

04 Nisan 2019 Perşembe 22:24
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hiçbir yabancı devletin herhangi bir organı ya da açıklaması, Türkiye’deki seçim sürecinin sonuçlarının meşruiyetinin kaynağı değildir. YSK, dünyadaki pek çok demokratik ülkeye model olabilecek mekanizmalara sahiptir. Gururlu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hiçbir yabancı devletin herhangi bir organı ya da açıklaması, Türkiye’deki seçim sürecinin sonuçlarının meşruiyetinin kaynağı değildir. YSK, dünyadaki pek çok demokratik ülkeye model olabilecek mekanizmalara sahiptir. Gururlu bir demokrasimiz var ve saygı bekliyoruz.” ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 22:24
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