AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Eski HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın paylaşımları) Bu çirkin zihniyetin mensuplarının terör örgütü adına silah taşımakla başlattıkları illegal faaliyetlerini, PKK adına tehditler savurmaya kadar taşımış olmaları ibret

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