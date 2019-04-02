AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Derdimiz hiçbir oyun feda olmuş olmamasıdır. Meşru bir süreç gidiyor. Sürece herkes saygı duymalıdır. Yüksek Seçim Kurulu, deneyimiyle, kapasitesiyle hukuk içerisinde süreci işletecektir. Sonuç ne olursa olsun, milletimizin t AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Derdimiz hiçbir oyun feda olmuş olmamasıdır.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Derdimiz hiçbir oyun feda olmuş olmamasıdır. Meşru bir süreç gidiyor. Sürece herkes saygı duymalıdır. Yüksek Seçim Kurulu, deneyimiyle, kapasitesiyle hukuk içerisinde süreci işletecektir. Sonuç ne olursa olsun, milletimizin talimatıdır, deyip başımızın üstünde bir emanet gibi taşıyacağız ve saygı duyacağız." dedi.

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