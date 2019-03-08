AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara 'terörist' dediği iddiası) Bütün vatandaşları için gece-gündüz koşan, 15 Temmuz gecesi tankın, topun, tüfeğin üstüne yürüyen, bu büyük fedakarlıktan kaçınmayan bir siyasi lidere, Cumhurb

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