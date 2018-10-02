AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısı sonrasında konuşuyor

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı. Toplantı sonrasında Ömer Çelik açıklama yapmak için kameraların karşısına geçti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamasından satır başları şöyle:

- Cumhurbaşkanımızın, genel başkanımızın BM toplantısında verdiği dünya 5'ten büyüktür ifadesi büyük bir ilgi gördüğü, toplantı salonunda açık bir şekilde gördük.

- İklili görüşmelerde bu görüşe katıldıklarını söyleyenler bununla ilgili analizlerini paylaşanlar maalesef dışarıda açıkladıkları şekilde ortaya koyarmıyorlar.

- Yeni arayışlar içinde model ortaya koyabilen bir ülke olarak öne çıkıyoruz.

- Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu tablonun BM'de ilgi gördüğünü görüyoruz.

- Başkan Trump'ın mesajlarına salonun verdiği tepkiyi gördünüz. Her tarafla konuşabilen her tarafla ilişkisini sürdürebilen Türkiye konumunu sürdürmeye devam ediyor.

Almanya ziyareti

- Almanya ile bir süredir sorunlar yaşıyoruz. Bu sorunları aşmak için çeşitli yollar bulmaya çalışıyoruz. Masadan kalkmak gibi bir anlayışımız yok. Masada diplomasinin bütün yollarını kullanırız. Almanya'da aramızdaki sorunların çözülmesi açısından bu ziyaretin arzulanan amacına ulaştığını ifade edebiliriz. Alman basınından çıkan bazı ifadeleri gördüğümüz zaman bu bizim yaptığımız ziyaret mi diye sorasım geldi. Bu ziyaretin sonuçlarını olumsuz bir şekilde ifade eden makaleler gördük. Hepsini kastetmiyorum tabii. Gerçek gazetecilik görevini yapanlara teşekkür ediyoruz. Belli yayın organları tarafından ısrarla sürdürülen tablonun devam ettiğini görüyoruz. Esasında Türkiye ve Avrupa arasındaki yakınlaşmanın bir kere daha gerekli olduğunu ortaya koyuyor. Tabii bunu yapıyorlar, yaptıktan sonra da analiz edemiyorlar. Türkiye düşmanlığı, islam düşmanlığı yapıyorlar. Sonra diyorlar ki neden aşırı sağ yükseliyor.

Köln'deki cami açılışı

-Hepiniz görmüşsünüzdür mimarisiyle özel bir yapıya sahip, dışarıdan bakıldığında son derece estetik bir görüntüye sahip estetik duyguya katkı sağlayan bir mimari ortaya çıkmış durumda. İşte bu caminin yapılmasına katkı sağlayanlar dışlandı gibisinden yayınlar yapıyorlar. Köln'deki caminin yapılmasına destek olan belediye başkanları, diplomatlar dışlandı diyorlar. DİTİB'i dışlıyorlar. Destek olanlara teşekkürler edildi, bunlar da açılışa davet edildi. Eyalet Başbakanı'nı bizzat Cumhurbaşkanımız davet etti. Belediye Başkanı da, siz de gelin konuşun dedi. Eyalet Başkanı ve belediye başkanlarına teşekkür edilmiştir. Cumhurbaşkanımızın Köln'de verdiği mesajların çok önemli olduğunu söylüyoruz. Dünyada DEAŞ'a sesini en yüksek çıkartan kişinin Cumhurbaşkanımız olduğunu görüyoruz. DEAŞ'ın İslam ile alakası olmadığını çok açıkça belirtti, etkili mesajlar verdi. Son derece etkili mesajlardan biri de kadınların camilerden uzaklaştırılmasının doğru olmadığına dair verdiği mesajlardır.

Af teklifi

Bu dediğiniz gibi Ak Parti'deki hukukla ilgili arkadaşlarımız da çalışma yapıyorlar. Tabii biz bu konuyla ilgili çeşitli isimler konuluyor. Artık içeriye bakmak gerekiyor. Nihayetinde TBMM'ye gelmiş tasarıdır. Son aşamadayız ama herhangi bir değerlendirme konulmamıştır.