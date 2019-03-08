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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten taziye mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:- "Uzun süredir hasta olan Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob II Mutafyan'ın vefatını üzüntüyle öğrendik. Değerli ailesine, Ermeni cemaatine ve tüm vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz"

08 Mart 2019 Cuma 16:42
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten taziye mesajı

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'ın vefatı dolayısıyla ailesi, Ermeni cemaati ve vatandaşlara başsağlığı diledi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Ermenileri Patriği Mutafyan'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, mesajında, "Uzun süredir hasta olan Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob II Mutafyan'ın vefatını üzüntüyle öğrendik. Değerli ailesine, Ermeni cemaatine ve tüm vatandaşlarımıza başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 16:42
  1. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
  2. taziye mesajı
  3. Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan

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