AK Parti Sözcüsü Çelik'ten nevruz mesajı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:"Yakın coğrafyamızdaki karanlıklar, birlik ve beraberlik ruhuyla yakılan nevruz ateşine bırakılsın. Ve o ateşten sıçrayan kıvılcımlar yüreklerde kardeşliğin, o kardeşlik de barış, refah ve huzur dolu yarınların filizlenmesine vesile olsun"

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 21 Mart Nevruz Bayramı'nı kutladı. Çelik, nevruz dolayısıyla Twitter'dan yayımladığı mesajında, "Yakın coğrafyamızdaki karanlıklar, birlik ve beraberlik ruhuyla yakılan nevruz ateşine bırakılsın. Ve o ateşten sıçrayan kıvılcımlar yüreklerde kardeşliğin, o kardeşlik de barış, refah ve huzur dolu yarınların filizlenmesine vesile olsun." ifadelerine yer verdi.

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