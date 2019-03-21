AK Parti Sözcüsü Çelik'ten nevruz mesajı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:"Yakın coğrafyamızdaki karanlıklar, birlik ve beraberlik ruhuyla yakılan nevruz ateşine bırakılsın. Ve o ateşten sıçrayan kıvılcımlar yüreklerde kardeşliğin, o kardeşlik de barış, refah ve huzur dolu yarınların filizlenmesine vesile olsun"21 Mart 2019 Perşembe 17:26
ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 21 Mart Nevruz Bayramı'nı kutladı.
Çelik, nevruz dolayısıyla Twitter'dan yayımladığı mesajında, "Yakın coğrafyamızdaki karanlıklar, birlik ve beraberlik ruhuyla yakılan nevruz ateşine bırakılsın. Ve o ateşten sıçrayan kıvılcımlar yüreklerde kardeşliğin, o kardeşlik de barış, refah ve huzur dolu yarınların filizlenmesine vesile olsun." ifadelerine yer verdi.
YORUM YAZ