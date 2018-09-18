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Çelik: Cumhurbaşkanımız Suriye meselesinde insani meşruiyete dayalı politikayı takip etti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın yaklaşımı ile Türkiye, Suriye meselesinde en yüksek siyasi ve insani meşruiyete dayalı politikayı takip ettiğini gösterdi" dedi.

18 Eylül 2018 Salı 07:10
Çelik: Cumhurbaşkanımız Suriye meselesinde insani meşruiyete dayalı politikayı takip etti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye ve Rusya arasında İdlib'e yönelik imzalanan mutabakat zaptına ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın yaklaşımı ile Türkiye, Suriye meselesinde en yüksek siyasi ve insani meşruiyete dayalı politikayı takip ettiğini gösterdi" ifadesini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından, Türkiye ve Rusya arasında imzalanan "İdlib Gerginliğin Azaltılması Bölgesindeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Mutabakat Zaptı" hakkında paylaşımda bulundu.

"TÜRKİYE ULUSLARARASU VİCDANIN SÖZCÜSÜ OLDU"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tahran'da tüm dünyanın gözleri önünde ortaya koyduğu irade ve onu takip eden kararlı tutumunun sonuç verdiğini belirten Çelik, "Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü insani diplomasi Soçi Zirvesi'nde sonuç vermiş, Türkiye, uluslararası vicdanın sözcüsü, mazlum Suriyelilerin çığlığına kulak veren yegane aktör olmuştur" değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, her türlü siyasi hesabın boy gösterdiği bu meselede, birçok çatışmacı tarafın hesaplarının üstünde bir tutum izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kesin bir irade ve kararlılıkla insani hassasiyetlerin takipçisi olmayı sürdürdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ortaya çıkan tablo diplomasinin zorlu yollarında kademe kademe inşa edilen bir sonuçtur. Cumhurbaşkanımızın yaklaşımı ile Türkiye, Suriye meselesinde en yüksek siyasi ve insani meşruiyete dayalı politikayı takip ettiğini gösterdi. Tarihin zor dönemeçlerinde olduğu gibi bir kere daha mazlumların umudunun kararlı bir politika ile dillendirilmesi Türkiye'nin öncülüğü sayesinde gerçekleşmiştir. Ortaya çıkan çeşitli zorluklar karşısında insani hassasiyetlerden vazgeçen politika önerilerinde bulunanlar, bir kere daha bu kararlılıktan ders almalıdır".

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 07:10
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  2. Ömer Çelik

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