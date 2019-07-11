AK Parti Sözcüsü Çelik: "Yunanistan Dışişleri Bakanının ifadesini aynen iade ederek kullanırsak 'Akdeniz'in haylaz çocuğu, şımarık çocuğu' Rum tarafı ile herhangi bir şekilde geçmişten de bunu yakinen biliyoruz. Bu şekilde söze dayanan bir ilişki kurmamız

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