AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler) Eleştiriler, hukuk çerçevesinin hassasiyetlerini gözetmeyen siyasi eleştiriler olarak gündeme getirilmektedir. Tam tersine eleştirilerin herhangi bir şekilde hukuk hassasiyeti olmad
20 Ağustos 2019 Salı 15:51
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