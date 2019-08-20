AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmeler) Eleştiriler, hukuk çerçevesinin hassasiyetlerini gözetmeyen siyasi eleştiriler olarak gündeme getirilmektedir. Tam tersine eleştirilerin herhangi bir şekilde hukuk hassasiyeti olmad

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