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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Türkiye'nin S-400 alımı) Bu konudaki açıklamaların sınırı aştığını, hatta F-35 programına Türkiye'nin katılımının yeniden değerlendirilmesi gibi izansız ve mantıksız bir noktaya vardığını, NATO müttefikliğine yakışmayan birtakım

11 Mart 2019 Pazartesi 12:35
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Türkiye'nin S-400 alımı) Bu konudaki açıklamaların sınırı aştığını, hatta F-35 programına Türkiye'nin katılımının yeniden değerlendirilmesi gibi izansız ve mantıksız bir noktaya vardığını, NATO müttefikliğine yakışmayan birtakım

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 12:35
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