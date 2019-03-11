AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Türkiye'nin S-400 alımı) Bu konudaki açıklamaların sınırı aştığını, hatta F-35 programına Türkiye'nin katılımının yeniden değerlendirilmesi gibi izansız ve mantıksız bir noktaya vardığını, NATO müttefikliğine yakışmayan birtakım

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