AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye, seçimi güçlü bir şekilde yapabilen bir ülke. Yüksek Seçim Kurulunun bu konudaki kapasitesine hepimiz güveniyoruz. Yüksek Seçim Kurulunun itibarını korumayı da bütün siyasi partiler kendilerine görev edinmelidirler."
06 Nisan 2019 Cumartesi 11:33
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