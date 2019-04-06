AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye, seçimi güçlü bir şekilde yapabilen bir ülke. Yüksek Seçim Kurulunun bu konudaki kapasitesine hepimiz güveniyoruz. Yüksek Seçim Kurulunun itibarını korumayı da bütün siyasi partiler kendilerine görev edinmelidirler."

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