AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye hem İstanbul seçimini yapabilecek hem reform sürecine odaklanabilecek hem ekonomiyle hem demokratikleşmeyle ilgili süreçleri güçlü bir şekilde ilerletebilecek bir ülke."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.