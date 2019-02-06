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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Tarihle yüzleşme iddiasındaki Fransa’nın öncelikle Benin, Burkina Faso, Gabon, Gine, Kamerun, Moritanya, Nijer, Senegal, Tunus ve Çad’da insanlığa karşı işlediği suçlarla yüzleşmesi gerekmektedir."

06 Şubat 2019 Çarşamba 19:20
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Tarihle yüzleşme iddiasındaki Fransa’nın öncelikle Benin, Burkina Faso, Gabon, Gine, Kamerun, Moritanya, Nijer, Senegal, Tunus ve Çad’da insanlığa karşı işlediği suçlarla yüzleşmesi gerekmektedir."

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 19:20
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