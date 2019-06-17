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AK Parti sözcüsü Çelik: “Şehit Mursi’ye Allah’tan rahmet diliyoruz”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Şehit Mursi’ye Allah’tan rahmet diliyoruz.

17 Haziran 2019 Pazartesi 20:44
AK Parti sözcüsü Çelik: “Şehit Mursi’ye Allah’tan rahmet diliyoruz”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Şehit Mursi’ye Allah’tan rahmet diliyoruz. Şehit Mursi, hak bildiği yoldan dönmedi. Hakkın hatırını her şeyden yüksek tuttu. Onurlu bir hayat yaşadı” dedi.


AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Mısır’ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, ahlaksız ve hukuksuz darbe sonrasında cuntanın güdümündeki mahkeme salonlarında yargılanıyordu. Mahkeme salonunda şehit oldu. Şehit Mursi’ye Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.


Sözcüsü Çelik, “Şehit Mursi, hak bildiği yoldan dönmedi. Hakkın hatırını her şeyden yüksek tuttu. Onurlu bir hayat yaşadı. Darbeye direnen Şehit Mursi başta olmak üzere değerlerine sadık kalanlar bu onurun parçasıdır. Darbeye seslerini yükseltenler ve itiraz yolları arayanlar vazifelerini yaptı, yapmaya çalışıyor. Ama sözde demokratik dünya bu sınavı geçemedi. İdamlara sessiz kaldılar, darbecilere kırmızı halı serdiler. Bu utanç onların alnında yazılı olacak her zaman” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 20:44
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