AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Özel oturumdaki gerginlik) Siyasi eleştiri ve karşıtlıkla siyasi sabotaj arasında fark var. Dün geldiğimiz nokta maalesef siyasi sabotaj olarak nitelendireceğimiz bir noktadır."

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