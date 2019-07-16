AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Orman yangınları) Terör örgütüyle bağlantılı birileri sahiplendi, birtakım açıklamalar yaptı. Bunlar üzerinde hassasiyetle duruluyor. Bir sonuca ulaşılırsa sizle paylaşırız. Kim vardır arkasında, bunu kimler yapmıştır, şu anda ul

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