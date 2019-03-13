AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Mansur Yavaş'ın iddialara yanıtı) Akılla, mantıkla, temiz bir Türkçeyle tutarlı bir şekilde cevap verilebilir. Kendine güveni olan bir siyasetçi bunu rahatlıkla ortaya koyabilir. Bunun yerine birtakım çirkin cümlelere başvurmanın

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