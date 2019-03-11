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AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Mansur Yavaş ile ilgili iddialar) Sahte senet kullandığı 2016'da Yargıtay kararıyla kesinleşen ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdiğiniz bu şahısla ilgili olarak günlerdir basında iddialar yer almasına rağme

11 Mart 2019 Pazartesi 12:24
AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Mansur Yavaş ile ilgili iddialar) Sahte senet kullandığı 2016'da Yargıtay kararıyla kesinleşen ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdiğiniz bu şahısla ilgili olarak günlerdir basında iddialar yer almasına rağme

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 12:24
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