AK Parti Sözcüsü Çelik: "Manifestoyu açıklayacağımız geniş katılımlı tanıtım toplantısını 31 Ocak Perşembe günü Ankara'da yapacağız."

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08 Ocak 2019 Salı 18:16
Haftanın Özeti
Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 18:16
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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