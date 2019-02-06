AK Parti Sözcüsü Çelik: "Macron’un, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkındaki asılsız iddiaları esas alan kararını kınıyoruz."

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