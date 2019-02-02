AK Parti Sözcüsü Çelik: "İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Uluslararası Geçici Mevcudiyet Gücü'nün görev süresini uzatmama kararı aldı. Bu, hukuksuzlukları örtbas etmek isteyen İsrail’in kınanması gereken yeni bir adımıdır."

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