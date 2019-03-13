AK Parti Sözcüsü Çelik: "İftira, tezgah gibi birtakım siyasi manipülasyonlar bizim siyasi yapımızın kapısından içeri giremez, tam tersine bunlarla mücadele eden bir kadroyuz."

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