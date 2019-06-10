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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Kıbrıs Türklerinin haklarını gasbetmesine müsaade etmeyeceğiz."

10 Haziran 2019 Pazartesi 16:56
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Kıbrıs Türklerinin haklarını gasbetmesine müsaade etmeyeceğiz."
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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 16:56
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