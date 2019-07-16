AK Parti Sözcüsü Çelik: (CHP Grup Başkanvekili Özkoç'un TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşması) FETÖ'ye karşı bütün bir duruşun yeniden güncellenmesi, bu direnişin yeniden anılması gereken bir günde, FETÖ'ye birkaç cümleyle değinip daha sonra Türkiye'nin meşru

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