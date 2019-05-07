AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bugünkü karar, 'Hakimleri Kızılay'da yürütmeyiz' diyenlere bir cevaptır. 'Kızılay'da yürürseniz yüzünüze tükürürIer' diyenlere bir cevaptır. 'Sizi Yüce Divan'da yargılarlar' diyenlere bir cevaptır. Bütün bu tehditlere karşı Türkiy
07 Mayıs 2019 Salı 00:03
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