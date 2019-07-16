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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Avrupa Birliği'nin, darbe girişimini adını koyarak kınamaktan kaçınmasındaki büyük soru işaretleri artarak devam etmektedir."

16 Temmuz 2019 Salı 15:17
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Avrupa Birliği'nin, darbe girişimini adını koyarak kınamaktan kaçınmasındaki büyük soru işaretleri artarak devam etmektedir."
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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 15:17
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