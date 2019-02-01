AK Parti Sözcüsü Çelik: (AK Parti-MHP ortak miting) İstanbul ve Ankara'da özellikle ortak miting yapma arzusu var. Her iki genel başkanın takdirinde olan bir konu. Bunun daha güçlü bir mesaj vereceği şeklinde bir değerlendirmemiz var."

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