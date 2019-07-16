AK Parti Sözcüsü Çelik: "(AB'nin Türkiye'ye yaptırım kararı) Ortaya koydukları tavrın Ada'daki bölünmüşlüğü derinleştirmekten başka bir işe yaramayacağı açıktır. Bu yaptırımların Türkiye için hiçbir etkisi olmayacaktır."

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