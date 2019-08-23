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AK Parti Sözcüsü Çelik: "7. Olağan Kongre sürecimiz 7 Ekim 2019 itibarıyla başlayacak."

23 Ağustos 2019 Cuma 16:30
AK Parti Sözcüsü Çelik: "7. Olağan Kongre sürecimiz 7 Ekim 2019 itibarıyla başlayacak."
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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 16:30
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