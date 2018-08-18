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AK Parti yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) listesi 2018

AK Parti 6. Büyük Kongresinde MKYK belirlenmişti. AK Parti MKYK üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanarak AK Parti’nin A takımı olan AK Parti yeni MYK üyelerini belirledi. AK Parti MYK’sına göre, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik oldu. Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş olurken, Genel Sekreterliğe Fatma Şahin getirildi.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 21:02
AK Parti yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) listesi 2018

AK Parti kongresinde MKYK belirlenmişti. Yeni AK Parti MKYK üyeleri toplanarak AK Parti’nin A takımı olan AK Parti yeni MYK üyelerini belirledi. AK Parti MYK’sına göre, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik oldu. Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş olurken, Genel Sekreterliğe Fatma Şahin getirildi.

 İşte AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri: Parti Sözcülüğüne Ömer Çelik getirilirken, Genel Başkanvekilli Numan Kurtulmuş oldu.

AK Parti'de Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Hayati Yazıcı, Genel Sekreterliğe Fatih Şahin getirildi.zAK Parti MYK listesinde Erkan Kandemir, Ali İhsan Yavuz, Mahir Ünal, Cevdet Yılmaz, Fatma Betül Sayan Kaya, Mehmet Özhaseki, Lütfi Elvan, Jülide Sarıeroğlu, Vedat Demiröz, Hamza Dağ, Leyla Şahin Usta, Çiğdem Karaaslan yer aldı.

İşte yeni MKYK'da yer alan isimler şunlar olmuştu:

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 21:02
  1. AK Parti'de Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Hayati Yazıcı
  2. Genel Sekreterliğe Fatih Şahin getirildi.zAK Parti MYK listesinde Erkan Kandemir
  3. Ali İhsan Yavuz
  4. Mahir Ünal
  5. Cevdet Yılmaz
  6. Fatma Betül Sayan Kaya
  7. Mehmet Özhaseki
  8. Lütfi Elvan
  9. Jülide Sarıeroğlu
  10. Vedat Demiröz
  11. Hamza Dağ
  12. Leyla Şahin Usta
  13. Çiğdem Karaaslan

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