AK Parti son anketi açıkladı! İşte Erdoğan'ın oy oranı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle parti genel merkezindeki kahvaltıda bir araya geldi. Parti Sözcüsü, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

"SON ANKETTE SONUÇ YÜZDE 55.6"

Parti sözcüsü, anketlerle ilgili bir soru üzerine de "En son yapılan ankette cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 55.6 gözüküyor" dedi.

Parti sözcüsü, AK Parti kongrelerine ilişkin olarak da "Haziran ayı içerisinde erken seçim gibi bir niyetimiz olsaydı, kongrelerimizi buna göre planlardık. Gençlik Kolları, Kadın Kolları Kongremiz gerçekleşmedi. 28 Nisan'da İzmir, 6 Mayıs'ta da İstanbul kongremizi gerçekleştireceğiz. Kongrelerimizle ilgili alınmış bir karar henüz söz konusu değil" diye konuştu.