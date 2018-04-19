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AK Parti son anketi açıkladı! İşte Erdoğan'ın oy oranı

Erken seçim ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü, İYİ Parti'nin seçime katılıp katılmayacağı ile ilgili tartışmalara değinerek, "Yasalarla belirlenmiş koşulları taşıyan tüm aday ve partilerin 24 Haziran'da sandıkta seçmenin karşısına çıkmasından yanayız" dedi.

19 Nisan 2018 Perşembe 21:24
AK Parti son anketi açıkladı! İşte Erdoğan'ın oy oranı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle parti genel merkezindeki kahvaltıda bir araya geldi. Parti Sözcüsü, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

"SON ANKETTE SONUÇ YÜZDE 55.6"

Parti sözcüsü, anketlerle ilgili bir soru üzerine de "En son yapılan ankette cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 55.6 gözüküyor" dedi.

Parti sözcüsü, AK Parti kongrelerine ilişkin olarak da "Haziran ayı içerisinde erken seçim gibi bir niyetimiz olsaydı, kongrelerimizi buna göre planlardık. Gençlik Kolları, Kadın Kolları Kongremiz gerçekleşmedi. 28 Nisan'da İzmir, 6 Mayıs'ta da İstanbul kongremizi gerçekleştireceğiz. Kongrelerimizle ilgili alınmış bir karar henüz söz konusu değil" diye konuştu.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 21:24
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Erken seçim
  4. AK Parti
  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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