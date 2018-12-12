AK Parti Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "AK Parti deyince belediyecilikle ilgili iddia akla gelir." dedi.

Sarıeroğlu, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından düzenlenen Ankara Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Buluşmasında, iktidara geldikleri günden itibaren STK'lerin gücüne inandıklarını ve 16 yıllık iktidarları döneminde yapılan projelerin ve çalışmaların STK'lerle yapılan istişareler sonucu olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin dünyada parlayan bir yıldız haline geldiğini belirten Sarıeroğlu, toplumun tüm kesimlerine dokunan düzenlemeleri, başarıyla, iddialı ve kararlı bir şekilde ortaya koymaya çalıştıklarını ifade etti.

Yerel seçimlere yönelik başta Ankara olmaz üzere 81 ilde güçlü bir hazırlık içerisinde bulunduklarına dikkati çeken Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"AK Parti deyince belediyecilikle ilgili iddia akla gelir. İnşallah, bu iddiamızı sürdürdüğümüz güçlü adaylarımızla vizyon sahibi, vatandaşlarımızın gönlüne dokunacak, bulundukları şehirlerde inşallah fark yaratacak arkadaşlarımızla ve Cumhur İttifakı olarak yola devam ediyoruz. Bu bağlamda yine hayırlara vesile olacak bir süreci hem Ankara'mız hem Türkiye'miz için temenni ediyorum. İstişare kültürüne inanan bir partiyiz. Tüm STK gruplarımızla hem böyle buluşmalar yapıyoruz hem de inşallah önümüzdeki dönemde odak gruplar halinde temsil ettikleri kesimlerle alakalı olarak da çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sizlerin görüş, öneri, talep ve ihtiyaçlarının politikalarımıza yansıtılması için partimiz ve STK'lar arasında köprü olmayı arzu ediyoruz."

- "Er meydanına çıktık"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki de "Er meydanına çıktık, herkes çantasında ne varsa ortaya döküp devam edecek." dedi.

Yerel seçim sürecine girdiklerini hatırlatan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birçok şey söylenecek, iftiralar ve yalanlar gırla gidecek, zaten adaylığımın ilk açıklandığı gün sosyal medyadaki troller başladılar. Ama şunu net söyleyeyim hiç bu kötü söz söyleyenlerle muhatap olup da onların çukuruna düşmeyeceğim ve cevap vermeyeceğim hiçbirisine. Sadece projelerimi anlatacağım, güzel Ankara'mız için yapacaklarımızı söyleyeceğim ve bunları nasıl gerçekleştireceğimi hangi tarihte ne zaman başlayıp ne zaman bitireceğimi söyleyeceğim."

Özhaseki, 25-30 kişilik bir ekibin Ankara'ya yapılması planlanan projeler için hazırlık yaptığını vurgulayarak, bu ekipte şehir plancıları, mimarlar, mühendisler, sanat danışmanı, şehri tanıyan, şehir psikolojisini ve sosyolojisini iyi bilen uzmanların yer aldığını dile getirdi.

Seçim döneminde açıklayacakları projelere ilişkin de bilgi veren Özhaseki, "Biz daha çok inşaat temelli bir anlayıştan, insan temelli bir anlayışa doğru gidiyoruz. Herkese dokunacak projeler hazırlıyoruz. Çocuklarımızdan gençlerimize ve yaşlılarımıza uzanan ailelerimizin her birini ilgilendirecek önemli projeleri ortaya koymaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, bazı milletvekilleri ile ATO Başkanı Gürsel Baran, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ile çok sayıda STK temsilcisi katıldı.



