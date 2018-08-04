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Hakan Aksu kimdir? Hakan Aksu AK Parti Sivas il başkanı mı oldu?

24 Haziran seçimlerinin ardından AK Parti'de bazı il başkanlıklarına atama yapılmaya devam ediliyor. AK Parti'de son il başkanlığı ataması Sivas'a yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Sivas İl Başkanlığına Hakan Aksu getirildi. Peki Hakan Aksu kimdir?

04 Ağustos 2018 Cumartesi 09:51
Hakan Aksu kimdir? Hakan Aksu AK Parti Sivas il başkanı mı oldu?

24 Haziran seçimlerinin ardından AK Parti'de bazı il başkanlıklarına atama yapılmaya devam ediliyor. AK Parti'de son il başkanlığı ataması Sivas'a yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Sivas İl Başkanlığına Hakan Aksu getirildi. Peki Hakan Aksu kimdir?

1977 Kangal Çetinkaya doğumlu. İlk orta lise tahsilimi Sivas’ta tamamladıktan sonra 1994-1998 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Eczacılık fakültesinde, yüksek öğrenimimi tamamladı. 2007 yılınca Cumhuriyet Üniversitesi İktisat Fakültesinde yüksek lisans eğitimimi bitirdi. 1999 yılından bu yana Sivas’ta Derman Eczanesinde eczacılık hizmeti vermekte. Hakan Aksu siyasi hayatına 2001 tarihinde Sivas AK Parti il başkan yardımcısı, tanıtım medya başkanı, AK Parti kurucu il yöneticisi olarak başladı. Aynı yıl genel merkezimiz tarafından Sivas kurucu il gençlik kolları başkanı olarak atandı. Daha sonra 2007 yılına kadar İl başkan yardımcılığı tanıtım medya başkanı seçim işleri başkanı görevlerinde bulundu. 2002 seçimlerinde SKM tanıtım medya sorumluluğu, 2004 seçimlerinde SKM başkanlığı, 2007 seçimlerinde SKM başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2008-2013 yılları arasında teşkilat çalışmalarına ara verdi. 2013 yılında il başkan yardımcısı. Ekonomik işler başkanı olarak tekrar teşkilatta görev aldı. 2014 yerel seçimlerinde SKM program sorumlusu, 2014 Cumhur Başkanlığı ve 2015 genel seçimlerinde SKM başkan yardımcılığı görevlerini yürüttü. Birçok sivil toplum kuruluşunda üyelik ve yöneticilik yaptı. Halen hayat ağacı derneği kurulu üyeliği, Sivas Spor denetleme kurulu üyeliği, Sivas kızılay üyeliği görevlerini sürdürmekte. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 09:51
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