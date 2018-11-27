AK Parti Sivas belediye başkan adayları 2019 kim oldu? AK Parti Sivas ilçe belediye başkan adayları

Türkiye 2019 yerel seçimler için 31 Mart’ta sandık başına gidecek. Vatandaşlar partilerin belediye başkan adaylarının kimler olduğunu merak etmeye devam ederken partiler de belediye başkan adaylarını açıklamaya başladı. AK Parti belediye başkan adayları son dakika belli oldu. AK Parti Sivas belediye başkan adayı kim oldu? AK Parti Sivas belediye başkan adayları, AK Parti Sivas belediye başkan adayları 2019, AK Parti Sivas belediye başkan adayı kim oldu? AK Parti Sivas ilçe adayları kimlerden oluştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Kasım’da 40 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Açıklanan belediye başkan adayları arasında Diyarbakır, Gaziantep, Antalya, Tekirdağ, Erzurum, Gümüşhane, Giresun, Bursa gibi illerin de aralarında bulunduğu il ve ilçelerin belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti İstanbul, Ankara ve İzmir belediye başkan adayları ise o gün açıklanmamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının da olduğu 20 ilin AK Parti belediye başkan adaylarını açıklıyor. Açıklanacak belediye başkan adayları arasında AK Parti Sivas belediye başkan adayları da var. Peki AK Parti Sivas belediye başkan adayı kim? Sivas Ak Parti belediye başkan adayları 2019 listesinde hangi isimler var? Vatandaşların bu merakını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı AK Parti Sivas Belediye başkan adayları 2019 listesiyle giderilmiş olunacak. AK Pati Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin oldu

HİLMİ BİLGİN KİMDİR?

Hilmi Bilgin, 1972 yılında Sivas Alacahan'da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Sivas'ta tamamlayan siyasetçi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1995 yılında mezun oldu. Bir süre Sivas SGK İl Müdürlüğünde kamu avukatı olarak çalışmasını ardından, 2003 yılında istifa ederek serbest avukatlık yapmaya başladı.

Bilgin, öğrencilik ve iş hayatı boyunca çeşitli sivil toplum örgütleri, vakıf ve derneklerde görev aldı. Sivas Belediye Başkan Adayı, Sivas Barosu Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Üyeliği ve Sivas Barosu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Ak Parti Sivas İl Teşkilatında Seçim İşleri Başkanı ve Teşkilat Başkanı olarak siyasi çalışmalarda bulundu.

24. Dönem Sivas Milletvekili olarak görev yapan Bilgin, bu süre içerisinde Anayasa Komisyonu Üyeliği görevlerini yürüttü. Şuan Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı görevine devam eden siyasetçi, 25. dönemde tekrar Sivas Milletvekili adayı oldu. 2019 Yerel Seçimlerinde de AK Parti'den Sivas Büyükşehir Belediyesi için seçilen isim oldu.

Sivas 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Sami Aydın % 58.3

BBP adayı Doğan Ürgüp% 30.8

CHP adayı Gülümser Heper % 4.7

Sivas 24 Haziran genel seçim sonuçları

AK Parti: Yüzde 54.78

MHP:Y üzde 19.33

CHP: Yüzde 15.14

İYİ Parti: Yüzde 6.90

SP: Yüzde 1.78

HDP: Yüzde 1.71

AK Parti Sivas Milletvekilleri

İsmet Yılmaz

Mehmet Habib Soluk

Semiha Ekinci

MHP Sivas Milletvekili

Ahmet Özyürek

CHP Sivas Milletvekili

Ulaş Karasu