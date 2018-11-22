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Şişli AK Parti belediye başkan adayı kim? Hakan Danalıoğlu kimdir?

Hakan Danalıoğlu AK Parti Şişli belediye başkan adayı mı oldu? 31 Mart 2019 yerel seçimleri yaklaştıkça vatandaş AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesinde hangi ismin yer alacağını araştırıyor. AK Parti İstanbul ilçeleri belediye başkan adayları son dakika belli oldu. AK Parti Şişli belediye başkan adayı Hakan Danalıoğlu oldu. Hakan Danalıoğlu kimdir? Hakan Danalıoğlu nereli ve kaç yaşında? İşte Hakan Danalıoğlu biyografisi

22 Kasım 2018 Perşembe 13:16
Şişli AK Parti belediye başkan adayı kim? Hakan Danalıoğlu kimdir?

Hakan Danalıoğlu AK Parti Şişli belediye başkan adayı mı oldu? 31 Mart 2019 yerel seçimleri yaklaştıkça vatandaş AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesinde hangi ismin yer alacağını araştırıyor. AK Parti İstanbul ilçeleri belediye başkan adayları son dakika belli oldu. AK Parti Şişli belediye başkan adayı Hakan Danalıoğlu oldu. Hakan Danalıoğlu kimdir? Hakan Danalıoğlu nereli ve kaç yaşında? İşte Hakan Danalıoğlu biyografisi

Hakan Danalıoğlu kimdir?

1964 Şişli doğumlu. Ailesi Giresunlu kendisi 54 yıldır Şişli Mecidiyeköy’de ikamet ediyor. İstanbul İl Genel Meclis Üyeliği, üç dönem İl Daimi Encümen Üyeliği ve beş yıl da Belediye Başkan Danışmanlığı olmak üzere 30 yıllık siyasi tecrübesi mevcut.Yaklaşık on yıldır İBB iştiraki Spor İstanbul’dayöneticilik yapmakta. Evli ve 2 çocuk babası.

Şişli 2014 yerel seçim sonuçları

CHPadayı Hasan Hayri İnönü % 61.6

AK Parti adayı Mukadder Başeğmez % 27.5

HDPadayı Ayşe Berktay % 4.1

Şişli 24 Haziran 2018 seçim sonuçları

 

CHP % 41.7

AK Parti 25,3

HDP % 18,2

İYİ Parti % 8,1

MHP % 5,3 

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Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 13:16
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