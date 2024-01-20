İstanbul doğumlu aslen Kastamonu olup eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi (İSİS) İngilizce Hazırlık Bölümü - Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü ve Maltepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde tamamlamış iyi derecede İngilizce bilen evli ve iki çocuk babası aynı zamanda 3 kuşak siyasi geçmişi olan bir ailenin 3. Kuşak siyasetçisidir. Demokrat Parti 11. Dönem Yassı Ada'da kalmış İstanbul Milletvekili Mahmut Yüksel'in torunudur.