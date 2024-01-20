İstanbul doğumlu aslen Kastamonu olup eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi (İSİS) İngilizce Hazırlık Bölümü - Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü ve Maltepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde tamamlamış iyi derecede İngilizce bilen evli ve iki çocuk babası aynı zamanda 3 kuşak siyasi geçmişi olan bir ailenin 3. Kuşak siyasetçisidir. Demokrat Parti 11. Dönem Yassı Ada'da kalmış İstanbul Milletvekili Mahmut Yüksel'in torunudur.
AK Parti Şişli Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel Kimdir?
AK Parti Şişli belediye başkan adayı olarak gösterilen Gökhan Yüksel’in biyografisi ve siyasi kariyerini merak edenler için işte detaylar...