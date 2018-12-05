AK Parti Zonguldak belediye başkan adayı kim oldu? Zonguldak AK Parti adayları 2019 listesi

Zonguldak AK Parti belediye başkan adayları son dakika. AK Parti 2019 yerel seçim belediye başkan adayları merak ediliyor. AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları sona ermesiyle birlikte şimdi gözler AK Parti’nin 2019 belediye başkanlık seçimleri için adaylarına çevrildi. Peki AK Parti belediye başkan adayları kim oldu? AK Parti Zonguldak belediye başkan adayı 2019 kimler? AK Parti Zonguldak belediye başkan adayı kim oldu?

Zonguldak belediye başkan adayı AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki AK Parti kurmayları 2019 yerel seçimlerde gösterilecek belediye başkan adaylarını belirlemek için ince eleyip sıkı dokuyor. AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları 16 Kasım Cuma itibariyle sona erdi. Erdoğan, şuana kadar toplamda 60 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Açıklanmayan 20 il ve ilçe belediye başkan adayları kaldı. AK Parti'nin açıklanmayan iller arasında Zonguldak'ta var. AK Parti Zonguldak belediye başkan adayı kim olacak merek konusu olmaya devam ediyor. AK Parti Zonguldak belediye başkan adayları 2019 listesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmasıyla birlikte netlik kazanacak.

AK Parti belediye başkan adayları listesi 2019 AK Parti belediye başkan adayları kim oldu?

MHP belediye başkan adayları 2019 listesi

Zonguldak 2014 yerel seçim sonuçları

CHP adayı Muharrem Akdemir % 39.9

AK Parti adayı Ali Bektaş % 38.6

MHP adayı Gürkan Gülay % 17.7