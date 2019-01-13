AK Parti Siirt Aday Tanıtım Toplantısı

SİİRT (AA) - AK Parti MKYK Üyesi ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, "Aramıza nifak topumu ekenlere fırsat vermememiz gerekir. Bunu yaptığımız taktirde inanıyorum ki 31 Mart 2019'da zafer inananların olacaktır, zafer AK Parti'nin olacaktır." dedi.

AK Parti'nin Siirt merkez, ilçe ve belde belediye başkan adayları törenle tanıtıldı.

Yel, Siirt Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, AK Parti'nin milletle yürüdüğü için teveccüh gördüğünü söyledi.

Doğru yerde oldukları için milletin de kendileriyle yürümeye devam ettiğini dile getiren Yel, "Siirt'e baktığımız zaman merkezle birlikte 6 ilçe ve 5 beldeye biz talibiz, tüm arkadaşlarımıza güveniyoruz. Değerli kardeşlerim inşallah hep birlikte çalışarak tüm belediyeleri kazanacağız. Bu göreve layık olan arkadaşlarımız çok çalıştı." dedi.

Siirtlilerin bu birlik ve beraberliğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok mutlu edeceğini ifade eden Yel, beraber yürüdükleri takdirde kentteki 12 belediyeyi alacaklarını vurguladı.

Salondaki heyecanı kentin en ücra köşesine de taşımak zorunda olduklarını aktaran Yel, şöyle devam etti:

"Sizler AK Parti sancağını taşımak ve millete hizmet için buradasınız. Hepiniz birer gönül erisiniz. Gönül eri olan siz arkadaşlarımızın başarısız olması mümkün değildir ama özellikle vurgulamamız gereken nokta, birlik ve beraberliğinizi bozmamanızdır. Aramıza nifak tohumu ekenlere fırsat vermememiz gerekir. Bunu yaptığımız taktirde inanıyorum ki 31 Mart 2019'da zafer inananların olacaktır, zafer AK Parti'nin olacaktır."

Törende AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ve AK Parti Siirt Belediye Başkan Adayı Ali İlbaş da konuştu.

Konuşmaların ardından AK Parti'nin Siirt ile ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtıldı.

AK Parti, Siirt merkezde Ali İlbaş, Eruh'ta Cevher Çiftçi, Kurtalan'da Nevzat Karaatay, Pervari'de Tayyar Özcan, Baykan'da Mehmet Ali Erol, Tillo'da İdham Aydın, Şirvan'da Necat Cellek'i belediye başkan adayı gösterirken, Beğendik beldesinde Gürgün Özdemir, Veysel Karani beldesinde Şakir Akkurt, Gökçebağ beldesinde Emin Aydın, Kayabağlar beldesinde Salim Seven, Atabağı beldesinde de Tayyar Lale'yi belediye başkan adayı olarak açıkladı.